Intip Harta Kekayaan Ronaldo yang Bakal Mendarat di NTT Pakai Jet Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Megabintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo (CR7) dipastikan tetap mendarat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan jet pribadi. Namun, Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa jadwal kedatangannya mundur satu hari menjadi Rabu, 19 Februari 2025.

“Terjadi perubahan kedatangan Ronaldo ke Kupang. Jadi, besok (Selasa) baru tiba di Jakarta, lalu Rabu terbang menuju Kupang,” kata Andriko ketika ditemui di kantor Gubernur NTT, Kupang, Senin, 17 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Rencana kedatangan pemain yang merumput di klub Arab Saudi Al Nassr itu pun mengundang perhatian masyarakat. Lantas, berapa harta kekayaan Cristiano Ronaldo? Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo

Menurut laporan CelebrityNetWorth (CNW) pada Sabtu, 15 Februari 2025, harta kekayaan bersih Cristiano Ronaldo diperkirakan mencapai US$ 800 juta atau sekitar Rp 12 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS). Selain dikenal sebagai pemain sepak bola, dia juga menjalankan berbagai lini bisnis dan menjadi duta produk ternama, seperti Nike dan Clear.

Nantinya menjelang pensiun, Ronaldo disebut akan dengan mudah melampaui kekayaan sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 32 triliun dari gaji dan sponsor. Dia telah menandatangani kesepakatan perjanjian seumur hidup senilai US$ 1 miliar dengan Nike, disertai bonus sebesar US$ 100 juta pada 2016.

Pada awal Desember 2022, Ronaldo dikontrak klub sepak bola Al Nassr dengan nilai 500 juta Euro atau sekitar US$ 600 juta selama 2,5 tahun. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kontrak terbesar dalam sejarah olahraga, yang mencapai US$ 210 juta per musim.

Selain itu, Forbes juga menganugerahkan gelar bagi Cristiano Ronaldo sebagai pemain sepak bola dengan gaji tertinggi sekaligus atlet dengan bayaran tertinggi nomor satu di dunia pada 2024. Pendapatan pemenang Ballon d’Or lima kali tersebut diperkirakan mencapai US$ 285 juta per 17 Oktober 2024. Sederet Barang Mewah Milik Cristiano Ronaldo

Melansir Business Insider, koleksi mobil mewah Ronaldo diperkirakan bernilai US$ 24 juta. Beberapa koleksi mobil mewahnya, seperti Mercedes G-Wagon Brabus, lima unit Ferrari, dan McLaren Senna yang sangat langka.

Ronaldo memiliki mobil favorit, yaitu Rolls Royce Cullinan yang dibeli seharga US$ 360 ribu pada 2019. Ronaldo pun menggambarkan sport utility vehicle (SUV) atau mobil serbaguna tersebut sebagai sesuatu yang sempurna.

Sementara itu, mobil termahal yang dimiliki Ronaldo adalah Bugatti Centodiece, yaitu senilai US$ 12 juta. Mobil yang hanya ada 10 unit di dunia tersebut dibeli untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada 5 Februari 2021.

Dia juga mempunyai mobil Bugatti Veyron senilai US$ 2,4 juta. Namun, pada Juni 2022, pengawalnya menabrakkan mobil super bertenaga 1.200 tenaga kuda tersebut ke dinding, sehingga mengalami kerusakan yang parah.

Tak hanya mobil, Cristiano Ronaldo juga memiliki rumah tujuh lantai senilai US$ 9,7 juta di kampung halamannya, Madeira, Portugal. Dia juga mempunyai properti di utara Madrid (Spanyol), sebuah tempat rekreasi di Geres (Portugal), serta apartemen di Lisbon (Portugal) bernilai US$ 7,3 juta.

Ronaldo pun membeli villa di Marbella, Costa de Sol, Spanyol seharga US$ 1,6 juta pada 2019. Dia bersama keluarganya juga suka berlibur di Majorca, Spanyol.

Ronaldo diketahui juga membeli sebuah kapal pesiar mewah, Azimut Grande 27 Metri seharga US$ 7 juta pada 2021. Kapal pesiar itu mempunyai lima kabin dan enam kamar mandi, serta dilengkapi dapur modern, ruang makan, dua area bersantai, lounge, dan bar di deknya.