Intip Kemegahan Busana Muslim dan Empat Desainer dalam Youniverse

TEMPO.CO, Jakarta - Wardah berkolaborasi dengan empat desainer busana muslim di Indonesia untuk mengolaborasikan koleksi busana muslimnya dengan empat makeup look Wardah dalam Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2017.

Kolaborasi bertema YOUniverse ini, empat desainer yang diajak berkolaborasi adalah Irna Le Perle, Anniesa Hasibuan, Deden Siswanto, dan Rani Hatta. Setiap fashion designer mengambil inspirasi dari satu makeup look Wardah dalam mengkreasikan koleksi mereka.

“Tahun 2017 ini, Wardah semakin menguatkan komitmen untuk mendukung dunia fashion Indonesia, termasuk perkembangan busana muslim, lewat program Wardah Fashion Journey. Di MUFFEST kali ini, kami menggandeng empat orang fashion designer Indonesia untuk berkolaborasi dalam fashion show ‘Wardah YOUniverse’ yang menampilkan koleksi busana muslim mereka bersanding dengan empat makeup look Wardah,” ungkap Sulika, Public Relation Wardah dalam siaran persnya

Kolaborasi Wardah dengan Irna Le Perle menampilkan koleksi bertema Fidelium dipadukan dengan makeup look Faithful.

Dalam fashion show kali ini, Irna Le Perla menggunakan warna-warna tanah seperti cokelat, hitam, salem, dusty pink dan juga peach.

Irna La perle merupakan first line yang merupakan koleksi deluxe dari desainer Irna Mutiara

Busana muslim yang ditampilkan terkesan glamor karena perpaduan warna hitam dengan warna dusty pink yang lembut. Kemewahan juga ditambahkan dari bahan tulle yang digunakan.

Sementara itu, desainer Deden Siswanto menampilkan koleksi bertema Bolivarymien dipadukan dengan makeup look Serene.

Warna yang digunakan dalam koleksi kali ini adalah cokelat, gold, putih, abu-abu dan pink.

Kesan mewah dan elegan namun kasual terlihat dari desain Deden kali ini. Dia menampilkan busana muslim dengan gaya tumpuk, yang membuat kesan berantakan namun tetap harmoni.

Tema ini menonjolkan kesan syari dengan kasual sekaligus.

Rani Hatta dalam kolaborasi kali ini menampilkan koleksi bertema Crossing dipadukan dengan makeup look Brave.

Lagi-lagi warna yang diangkat warna natural dan warna tanah yakni abi-abu, hitam dan putih.

Rani membuat sentuhan maskulin dalam koleksinya ini, dengan beberapa baju model blazer yang ditampilkan.

Dia juga mempertegas elegan looknya dengan motif garis vertikal dalam koleksi rompi dan blazer dengan paduan warna hitam putih dan cokelat putih.

Berbeda dengan tiga desainer sebelumnya, Anniesa Hasibuan yang menampilkan koleksi bertema Tranquilla dipadukan dengan makeup look Genuine lebih berani bermain warna

Dia menonjolkan warna dusty pink, hijau, merah, dan motid bunga dalam koleksinya tersebut.

Dengan model kaftan batwing, memberikan kesan elegan, glamour, namun tetap sederhana untuk koleksi pakaian hijab sehari-hari.

“Sejak awal karir saya sebagai fashion designer pada 2015, Wardah telah memberi dukungan sehingga saya bisa terus berkembang. Karena itu, saya dan teman-teman fashion designer sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan Wardah kepada industri fashion Indonesia sehingga kami dapat terus berkreasi,” ungkap Anniesa Hasibuan, yang mendapat dukungan dari Wardah saat menampilkan koleksinya di New York Fashion Week 2017 lalu.

Tema YOUniverse dipilih Wardah di MUFFEST 2017 untuk memadukan beauty dan fashion serta memperkuat karakter fashion Indonesia lewat 4 makeup look Wardah 2017, yaitu Genuine, Faithful, Brave, dan Serene. Empat makeup look pilihan untuk 2017 ini dinilai dapat mewakili karakter perempuan Indonesia. Lewat YOUniverse pula, Wardah mengajak perempuan Indonesia untuk berani mengeksplorasi makeup look yang sesuai dengan karakter dan keunikannya.

Pada fashion show “Wardah YOUniverse” ini pula, Wardah kembali mengusung konsep kolaborasi antara beauty, fashion, dan musik. Bagi Wardah, tiga bidang kreatif ini dapat saling mendukung karena ketiganya dapat memberi inspirasi bagi kehidupan. Jika dikolaborasikan dalam sebuah fashion show, maka hasilnya akan memberi pengalaman yang inspiratif bagi para penontonnya. Kali ini Wardah menggandeng Dewi Sandra, Brand Ambassador Wardah yang berprofesi sebagai penyanyi, untuk tampil membawakan dua lagu di atas panggung.

“Walaupun ini bukan pertama kalinya saya tampil sebagai penyanyi di acara yang diadakan Wardah, namun saya tetap bersemangat memenuhi kesempatan yang diberikan kepada saya. Lewat acara fashion show ini terbukti bahwa dukungan Wardah terhadap bidang kreatif Indonesia sangat luas, kali ini mencakup fashion dan musik. Semoga terus berlanjut sampai ke masa-masa yang akan datang,” jelas Dewi Sandra.

Muslim Fashion Festival (MUFFEST) adalah festival fashion tahunan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia lewat industri busana muslim. Di MUFFEST 2017 ini, Wardah memiliki serangkaian kegiatan, yaitu Shopping Race with Selebgram, Talkshow Entrepeneur, fashion show “Wardah YOUniverse”, serta Beauty Competition.

BISNIS.COM