TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah tren penurunan harga minyak dunia hingga 50 persen sejak pertengahan tahun lalu, investasi bahan bakar alternatif pada 2014 justru meningkat 17 persen. Studi Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, investasi energi alternatif di seluruh dunia mencapai US$ 270 miliar atau sekitar Rp 3.375 triliun (dengan kurs Rp 12.500 per dolar AS).



"Perjuangan untuk mengurangi emisi dipandang masyarakat dunia semakin penting," tulis Badan Lingkungan PBB dalam laporannya, sebagaimana dilansir CNN, Rabu, 1 April 2015.



Dari pencapaian ini, negara berkembang menjadi penyumbang investasi energi hijau terbesar. Peningkatan investasi di Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan mencapai 36 persen.



Untuk sumber energi tenaga matahari, Cina dan Jepang menjadi pengembang terbesar dengan angka investasi hingga US$ 74,9 miliar. Sedangkan Eropa mengembangkan energi tenaga angin dengan investasi sebesar US$ 18,6 miliar.



Amerika Serikat menghabiskan US$ 38,3 miliar untuk energi alternatif hingga 103 gigawatt. Angka ini meningkat 7 persen dibanding pada 2014 dan setara dengan kapasitas penghasilan energi dari 158 reaktor nuklir yang ada di Negeri Abang Sam.



Adapun di Indonesia, sumber energi untuk pengembangan kapasitas listrik 35.000 megawatt masih berbahan bakar batu bara melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ini karena produksi batu bara nasional masih jadi yang terbesar di Indonesia.



Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji mendahulukan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk efisiensi, pembangkit listrik yang terletak di mulut tambang juga menjadi prioritas.



CNN | ROBBY IRFANY