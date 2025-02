Investasi Seret, IESR Sebut Target Bauran Energi 23 Persen Sulit Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta -Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2024 sulit tercapai. Dalam laporan Capaian Sektor ESDM 2024, investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) hanya mencapai US$ 1,8 miliar dari target US$ 2,6 miliar.