Investor Alihkan Perhatian dari Yunani ke The Fed

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai kurs dolar AS menguat terhadap euro dan yen di Asia setelah investor mengalihkan perhatian dari sentimen utang Yunani ke kemungkinan naiknya suku bunga bank sentral AS Federal Reserve, The Fed.



Euro melemah ke posisi 1,0995 dolar AS dari sebelumnya 1,1004 dolar AS, sedangkan dolar AS sendiri juga menguat terhadap yen menjdi 123,51 yen dari 123,45 yen.



"Berkurangnya keprihatinan terhadap Yunani hanya memuluskan jalan bagi The Fed untuk mulai menaikkan suku bunga AS lebih cepat dan lebih besar dari yang selama ini diantisipasi pasar," kata Capital Economics seperti dikutip AFP.



Pekan lalu Gubernur The Fed Janet Yellen menyatakan bank sentral AS ini akan menaikkan suku bunga sebelum akhir 2015.



ANTARA