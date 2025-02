Mengapa Saham BUMN Melemah Setelah Danantara Berdiri

Oktavianus menekankan bahwa investor sangat memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN . Jika tata kelola di Danantara kurang kuat, kepercayaan investor bisa turun dan berdampak negatif pada harga saham. Khususnya ihwal penggunaan dividen yang dikhawatirkan membatasi ruang gerak emiten itu karena penggunaannya akan menyasar lebih dari 20 megaproyek. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, Danantara bertugas mengelola dividen BUMN. Danantara akan mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN. Danantara juga berwenang mengatur penyertaan modal BUMN dari dividen, membentuk holding investasi dan operasional bersama menteri, serta menyetujui penghapusan aset BUMN yang diusulkan holding. Prabowo pun sebelumnya menyatakan akan memanfaatkan aset BUMN di bawah Danantara untuk berinvestasi dalam berbagai proyek, seperti penghiliran atau hilirisasi, produksi pangan, energi terbarukan, dan manufaktur. Danantara direncanakan mengelola aset lebih dari Rp 14 ribu triliun atau sekitar US$ 900 miliar dalam bentuk asset under management (AUM).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti tren ini. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan kredibilitas Danantara sangat dipertaruhkan apabila tidak dikelola secara profesional atau terlibat kepentingan politik praktis.