Iran Akan Hadir dalam Pertemuan OPEC

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh akan mengambil bagian dalam pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Aljazair bulan depan. Hal itu diumumkan Jaringan Informasi Petro Energi Iran (SHANA) pada Kamis, 25 Agustus 2016.



Dilaporkan, dalam pertemuan itu, delegasi Iran akan mendukung negara-negara anggota OPEC untuk kesepakatan pembatasan produksi minyak yang bertujuan menciptakan keseimbangan di pasar.



Harga minyak di pasar telah jatuh menjadi di bawah US$ 50 per barel dari sekitar US$ 100 per barel pada 2014.



Anggota-anggota OPEC akan bertemu di sela-sela Forum Energi Internasional (IEF) di Aljazair pada 26-28 September 2016.



Menurut SHANA, OPEC akan menghidupkan kembali pembicaraan tentang pembekuan tingkat produksi minyak ketika bertemu dengan negara-negara non-OPEC di Aljazair, seperti dilansir Xinhua.



ANTARA