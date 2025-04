ITB Akan Bangun Kampus di Vasanta Innopark Bekasi

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Bandung menandatangani kerja sama pendirian ITB Technopark dengan PT Sirius Surya Sentosa, pengembang kawasan Vasanta Innopark di Cibitung, Bekasi Jawa Barat. Presiden Direktur Vasanta Innopark, Reggy Widjaya, mengatakan Vasanta Innopark dan ITB Technopark berlokasi di exit Toll Cibitung Kilometer 24 ruas tol Jakarta - Cikampek.



Area strategis ini merupakan bagian dari kawasan industri MM2100. Menurut Reggy, Vasanta Innopark mulai dipasarkan pada akhir tahun ini dengan harga mulai dari Rp 270 juta. “Perkembangan Bekasi yang semakin pesat menjadi salah satu alasan kami menggarap Vasanta Innopark ," kata dia, melalui keterangan tertulis, Ahad 30 Juli 2017.



Kampus ITB Bekasi yang menjadi salah satu kampus "Off-G" (kampus di luar area jalan Ganesha Bandung) akan berada di dalam Vasanta Innopark. Penandatanganan kerja sama ITB dan Vasanta Innopark pada 27 Juli 2017, kata Reggy, menjadi bukti bergabungnya kampus dan pusat penelitian ITB Technopark ke dalam kawasan Vasanta Innopark.



Gedung ITB Technopark Bekasi ini diperuntukan bagi pusat riset hingga program studi pasca sarjana S2 dan S3 vokasi (terapan) di bidang nanotechnology and advance science, automotive and transportation industry, hingga bio energy and environment management.



Selain ITB, pengembang Vasanta Innopark juga akan mengundang perguruan tinggi berstandar internasional seperti universitas yang berasal dari Jepang dan kampus lain di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk bergabung. Jika rencana ini terwujud, butuh area seluas 12 ribu meter persegi untuk kampus dan pusat penelitian yang terdiri dari 10 lantai dan 2 basement yang mampu menampung 7.500 – 10 ribu orang yang terdiri dari tenaga pengajar, mahasiswa, dan tenaga penunjang lainnya.



Pembangunan Vasanta Innopark tahap pertama akan dimulai pada awal 2018 dan rampung pada 2020. Salah satu apartemen yang akan dibangun adalah Tower Aoki dengan berisi 840 unit terbagi menjadi 3 tipe yakni tipe studio seluas 26 meter persegi, tipe satu kamar seluas 34 meter persegi, dan tipe dua kamar 42 meter persegi. Ada pula 216 shophouses (ruko) di tahap pertama pembangunan dan siap dipasarkan secara serentak.



FERY F



