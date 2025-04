Jadi Dirut Garuda yang Baru, Ini Riwayat Pahala Mansury

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat umum pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada hari ini Rabu petang, 12 April 2017 memutuskan untuk mengangkat Pahala Mansury, mantan Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai direktur utama yang baru maskapai pelat merah tersebut.



Pahala menggantikan Arif Wibowo yang telah menahkodai Garuda sejak Desember 2014. Arif sebelumnya menggantikan posisi Emirsyah Satar yang mengundurkan diri pada 8 Desember 2014.



Lahir pada 1971, Pahala adalah lulusan sarjana akuntansi pada Universitas Indonesia dan MBA program studi Finance pada Stern School of Business, New York University, Amerika Serikat.



Pahala memulai karirnya sebaga konsultan manajemen pada Andersen Consulting, di Jakarta hingga 1997. Pada 1998, dia bekerja secara paruh waktu di perusahaan sekuritas yang berbasis di New York. Kemudian pada 1999, Pahala bergabung dengan Booz Allen & Hamilton sebagai konsultan senior selama 1 tahun.



Pada tahun yang sama, dia bergabung dengan The Boston Consulting Group dan kemudian dipromosikan sebagai pimpinan proyek terutama terkait perbankan hingga 2003.



Pahala kemudian bergabung di Bank Mandiri pada 2003. Di sini Pahala pernah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Korporasi, Perubahan Manajemen Kantor dan Riset Ekonomi hingga 2006.



Setelah itu dia didapuk menjadi Wakil Presiden Senior Strategi dan Koordinator Keuangan serta Direktur Keuangan. Hingga pada Mei 2010, Pahala ditunjuk menjadi Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Strategi atau jabatannya terakhir sebelumnya hingga akhirnya ditunjuk menjadi bos Garuda Indonesia.



ABDUL MALIK