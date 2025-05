TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Grup Ciputra, Ciputra, mendapatkan penghargaan Best Entrepreneur of The Year dari lembaga Asia Council for Small Business atas kontribusinya selama ini sebagai pengusaha dan inspirasi yang diberikan kepada pengusaha muda.



"Serta kontribusi beliau kepada komunitas ASEAN," kata Presiden ACSB Hermawan Kartajaya saat memberikan penghargaan kepada Ciputra di The Kasablanka, Kota Kasablanka Mall, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2016.



Saat menerima penghargaan itu, Ciputra mengatakan sebuah kehormatan baginya menerima penghargaan itu dan dia sangat senang bisa hadir di konferensi The 4th Asian SME Conference 2016. "Saya sangat mengapresiasi gagasan dari konferensi untuk UKM ini," kata dia.



Dalam sambutannya, Ciputra mengatakan semua bisnis berawal dari bisnis kecil. Bahkan beberapa memulai dari usaha mikro yang kemudian berkembang menjadi besar. Dia melanjutkan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah harus bisa mengubah bisnis mereka menjadi bisnis yang besar.



Ciputra bercerita sejak ia memutuskan pensiun dari dunia bisnis, dia berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk membantu negara ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyebarkan semangat kewirausahaan kepada masyarakat.



Menurut Ciputra, alasannya adalah karena negara yang bisa mengembangkan dirinya menjadi negara maju adalah negara yang mampu mengembangkan kewirausahaan di negaranya. "Hanya satu kata, entrepreneurship," ujarnya.



Selain Ciputra yang meraih penghargaan Best Entrepreneur of The Year, lembaga ACSB memberikan penghargaan Best Policy Maker of The Year kepada President Small and Medium Business Corporation Korea Selatan Chae Un Lim.



DIKO OKTARA