Jalan Panjang Proton dalam Meraih Kesuksesan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Proton lahir dari mimpi dan ide Tun Dr Mahathir Mohamad pada 1979, yang menginginkan Malaysia memiliki pabrik otomotif sendiri. Mimpi itu kemudian menjadi kenyataan setelah kabinet menyetujui proyek mobil nasional Malaysia pada 1982.



Mahathir, 89 tahun, saat ini adalah Chairmain Proton Holdings Bhd dan merupakan Perdana Menteri Malaysia keempat. Mahathir yang disebut-sebut juga sebagai Bapak Modernisasi Malaysia menjadi perdana menteri di Negara itu selama 22 tahun (1981-2003).



Bagaimana sih cerita Proton hingga bisa meraih kesuksesan seperti sekarang?



1979

Mahathir bermimpi Malaysia memiliki industri otomotif nasional sendiri.



1982

Mimpi Mahathir menjadi kenyataan setelah kabinet menyetujui proyek mobil nasional.



1983

Perusahaan yang diberi nama Proton resmi didirikan pada 7 Mei 1983.



1985

Produksi pertama model Proton Saga diluncurkan secara komersial pada 9 Juli 1985. Model ini juga dijual di Singapura.



1986

Proton meluncurkan sedan Proton Saga 1.5L. Lebih dari 50 ribu unit Proton Saga terjual ke Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka, dan Inggris.



1988

Proton mengikuti British International Motorshow dan berhasil menggondol pernghargaan.



1989

Pabrik perakitan transmisi dibangun di Shah Alam.



1996

Produksi 1 juta unit kendaraan. Proton meluncurkan model baru Proton Tiara, Wira, dan Putra untuk melengkapi model Proton Wira, Satria, dan Perdana yang sudah ada sebelumnya.



Proton mengakuisisi 80 persen saham Lotus International Limited yang bermarkas di Inggris.



2000

Proton meluncurkan prototipe mesin CamPro di pabrik Lotus di Norwich, Inggris.



2003

Proton menguasai 100 persen saham kepemilikan di Lotus.



2004

Model kendaraan yang menggunakan mesin CamPro diluncurkan.



2009

Peluncuran jenis multi-purpose vehicle yang pertama, Proton Exora. Exora langsung masuk dalam 10 Besar Mobil Paling Top di Thailand.



2012

Proton sukses meluncurkan The Proton Prevé di Australia, Brunei, dan Thailand pada April 2012. Pada Juli 2012, Grup Lotus meluncurkan produk Lotus di London.



2013

Pada Februari 2013, model The Proton Prevé mendapat 5 Star Australasian New Car Assessment Program (ANCAP), penghargaan peringkat keamanan.



Produk Lotus diperkenalkan di Malaysia pada Januari 2013.



Sampai hari ini, Proton terus berkembang.

