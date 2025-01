Japfa Ltd Berencana Desliting dari Bursa Efek Singapura

Maya mengatakan pada Jumat, 24 Januari 2025, Japfa Ltd, pemegang saham mayoritas JPFA bersama dengan Keluarga Santosa telah menyampaikan pengumuman berkaitan dengan usulan rencana privatisasi Japfa Ltd melalui sebuah skema. Apabila skema tersebut telah selesai dilaksanakan, seluruh saham dari pemegang saham minoritas Japfa Ltd akan diambil alih oleh keluarga Santosa yang selanjutnya akan memiliki 100% saham Japfa Ltd.