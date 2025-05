Jaringan Ritel Asal Korea Selatan GS Supermarket akan Tutup Seluruh Gerai di Indonesia

“panggilan khusus untuk para member nih, jangan lupa gunakan poin membership kamu saat belanja di GS The Fresh ya! karena masa berlaku poin sebentar lagi akan hangus pada 31 Mei 2025,” tulisnya.

Kolom komentar dibanjiri dengan ucapan perpisahan dan sedih dari para pelanggan. Ada beberapa yang bahkan kaget akan keputusan penutupan GS Supermarket. Salah satu akun bernama @antoniusdarwin berkomentar “Yahhh.. Thanks GS Supermarket.. Smoga bisa kembali buka dengan new concept yg cocok di Indonesia,” tulisnya.

Profil GS Supermarket

Dinukil dari laman resminya, LG Supermarket, yang awalnya didirikan pada tahun 1974 dengan nama Lucky Superchain Co., Ltd., kemudian berganti nama menjadi GS Supermarket seiring peluncuran GS Group, dan pada tahun 2019 berevolusi menjadi “GS THE FRESH” untuk menjadi sebuah “pasar gaya hidup yang menghadirkan nilai kehidupan.”