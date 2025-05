TEMPO.CO, Padang - Menjelang bulan Ramadan, harga cabai merah dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Padang mulai merangkak naik.



Pantauan Tempo di Pasar Alai, Padang, harga cabai merah asal Jawa mengalami kenaikan Rp 9.000 per kilogram. "Biasanya harga cabai merah Rp 15 ribu, sekarang naik menjadi Rp 24 ribu," ujar pedagang cabai di Pasar Alai, Yuli, 50 tahun, Rabu, 3 Juni 2015.



Harga cabai merah asal Sumatera Barat juga mengalami menaikkan. Biasanya Yuli menjualnya Rp 24 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 30 ribu per kilogram.



Menurut dia, kenaikan tersebut terjadi sejak hari ini. Itu diduga karena menjelang bulan puasa. "Banyak pembeli yang mengeluh," ucapnya.



Akan datangnya bulan Ramadan juga diikuti dengan kenaikan harga bawang merah. Ipit, pedagang lain di Pasar Alai, menuturkan bawang merah naik dari Rp 24 ribu menjadi Rp 34 ribu per kilogram. "Ini sudah sejak dua minggu lalu. Kata agennya, harga bawang dari petani mengalami kenaikan," ujarnya.



Selain cabai merah dan bawang merah, telur juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp 100 per butir. Pedagang telur, Roni, mengatakan harga telur naik dari Rp 1.200 menjadi RP 1.300 per butir. "Kata agennya, telur mahal karena banyak yang dikirim ke Jawa," ucap pemilik kedai Dewi & Roni ini kepada Tempo, Rabu, 3 Juni 2015.



ANDRI EL FARUQI