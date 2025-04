Jelang Rilis Fed Minutes Dolar Menguat, Emas Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan harga emas melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (21 Februari 2017), akibat tertekan penguatan dolar AS di tengah penantian investor akan petunjuk waktu kenaikan suku bunga AS dari risalah rapat pertemuan Federal Reserve serta rangkaian pernyataan pejabat Fed.



Harga emas Comex kontrak April 2017 melemah 0,32 persen atau 4 poin ke US$1.235,10 per ounce pada pukul 14.10 WIB, setelah dibuka turun 0,22 persen atau 2,70 poin di US$1.236,40 per ounce.



Pada saat yang sama, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau menguat 0,20 persen atau 0,200 poin ke level 101,150 setelah dibuka dengan kenaikan 0,14 persen atau 0,140 poin di posisi 101,090.

Seperti dilansir Reuters, ketua lima cabang wilayah The Fed dijadwalkan akan memberi pernyataan pekan ini. Anggota dewan gubernur The Fed Jerome Powell pun direncanakan akan memberi pernyataannya seiring rilis risalah rapat pertemuan kebijakan The Fed terakhir.

“Pasar menunggu petunjuk dari risalah rapat pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) yang terakhir. Jika terdapat indikasi signifikan bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya, maka akan memberi dampak negatif bagi emas. Sebaliknya, harga dapat naik lagi akibat ketidakpastian global,” Hareesh V, kepala riset Geofin Comtrade Ltd.

Gubernur The Fed baru-baru ini mengisyaratkan bahwa ekonomi AS siap untuk kenaikan lebih awal pada suku bunga acuan. Menurut riset Heraeus Metal Management, data ekonomi yang mendukung penilaian itu akan memberikan tekanan pada harga emas selama beberapa pekan dan bulan ke depan.

Seperti diketahui, pergerakan logam mulia sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan opportunity cost kepemilikan aset tidak berimbal hasil serta mendorong pergerakan dolar naik.

Sementara itu, ketidakpastian politik termasuk berlanjutnya kekhawatiran seputar kebijakan Presiden AS Donald Trump, dampak potensial atas strategi The Fed, serta agenda pemilihan di Prancis dan Belanda, mendukung gerak emas yang telah naik sekitar 7 persen tahun ini.

Sejalan dengan emas, harga perak kontrak Mei 2017 melemah 0,32 persen atau 0,058 poin ke US$18,045 per ounce, setelah dibuka turun 0,24 persen atau 0,043 poin di posisi 18,060.



BISNIS