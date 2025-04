Jika Bandara Ngurah Rai Ditutup, Ini Skenario PT Angkasa Pura I

Langkah kedua, pihaknya juga akan memberikan informasi bencana kepada penumpang melalui pengumuman via public announcement system, customer service center, help desk, sedia massa (posko media), display television with VAAC map, dan BMKG.

Lalu usulan free of charge extended visa-zero fined, kemudahan proses flight approval, free of cancelation fee for passenger ticket, dan service on the ground (SOG) dari airlines.