JK Buka Puncak Hari Pangan Sedunia di Palembang

TEMPO.CO, Palembang - Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-35 akan dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Pembukaan puncak acara HPS rencananya akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu, 17 Oktober 2015.



Persiapan pembukaan HPS sudah terlihat sejak Jumat. Sejumlah umbul-umbul bertema HPS telah terpasang di kompleks stadion Jakabaring. Para panitia juga terlihat sibuk mempersiapkan acara yang berlangsung pada 17-20 Oktober 2015. Acara HPS akan diisi pameran pertanian serta diskusi. Tema HPS ke-35 pada 2015 ini bertema perberdayaan petani sebagai penggerak ekonomi menuju kedaulatan pangan.



Di tengah persiapan itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin meninjau lokasi acara di Jakabaring Sport City. Dia mengatakan Sumatera Selatan sangat layak menjadi tuan rumah HPS. "Mengapa Palembang? Why not. Barangkali banyak yang tidak tahu Sumatera Selatan suplus 1,3 juta ton beras per tahun. Itu sejak dulu, sudah lama sekali," kata Alex, Jumat, 16 Oktober 2015.



Bahkan tahun ini, kata Alex, surplus beras Sumatera Selatan akan bertambah sekian ratus ribu ton lagi. Kontribusi Sumatera Selatan untuk ketahan pangan nasional disebutnya sangat jelas dan besar. "Kita juga mendapat penghargaan akselerasi percepatan peningkatan produksi pangan dan palawija tertinggi di Indonesia," kata Alex.



Terkait tema HPS, Alex mengatakan petani harus menjadi pihak pertama yang menikmati manfaat atas peningkatan produksi pangan. Petani juga harus mendapat manfaat besar yang besar atas peningkatan harga. "Jangan harga bagus dibeli di tingkat petani dengan harga murah, jadi harus mereka yang mendapat manfaat terlebih dahulu," kata Alex.



Upaya pemberdayaan petani juga terus dilakukan dengan stabilitas harga, memberikan akses pada bubuk yang terjangkau, bibit unggul, serta distribusi yang baik. Dia berharap penyerapan produksi pangan petani tidak dilakukan melalui tengkulak, melainkan langsung ke petani.



