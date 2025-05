TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui petinggi Freeport untuk membahas komitmen investasi perusahaan di dalam negeri dalam beberapa waktu mendatang.



Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan dirinya secara khusus dipanggil Presiden untuk menemani bertemu petinggi Freeport. Kali ini, Jim Bob Moffett yang menjabat sebagai Chairman of Boar Freeport McMoran datang bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.



“Saya kira mereka akan menyampaikan komitmennya untuk investasi di sini, seperti biasa,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2 Juli 2015).



Sudirman menuturkan, saat ini pemerintah memang mencari komitmen investasi dari berbagai pihak. Apalagi, sektor mineral dan batu bara selama ini juga telah menjadi salah satu andalan untuk penerimaan devisa negara.



Menurutnya, dalam pertemuan itu juga tidak tertutup kemungkinan kedua pihak membicarakan persoalan kontrak Freeport di dalam negeri.



“Ngomong kan bisa kapan saja, keputusannya nanti bisa lain,” ujarnya.



Dalam pertemuan tersebut, Presiden tidak hanya didampingi oleh Sudirman Said, juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.



Sekadar diketahui, agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi Freeport masuk ke dalam agenda intern. Artinya, pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup.



Agenda terbuka Presiden Jokowi baru dimulai pada Pukul 13.00 WIB untuk rapat kabinet terbatas membahas penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, dan dilanjutkan rapat kabinet terbatas membahas serapan anggaran 2015 pada pukul 14.00 WIB.



ANTARA