Jokowi Datang, Pengusaha Asing Ini Naik Kursi, Ada Apa?

TEMPO.CO, Bali - Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Bali disambut antusias oleh para pengusaha, Rabu, 7 Desember 2016. Tak terkecuali warga negara asing yang menjadi pengusaha di Indonesia. Mereka berteriak seraya mengelu-elukan Presiden Jokowi.



"Pak Jokowi, lihat ke sini," ucap para pengusaha itu saat Presiden mengelilingi aula Bali Nusa Dua Convention Center. Beberapa di antaranya bahkan naik ke kursi agar bisa melihat Jokowi. Mereka tak memperhitungkan risiko terjatuh karena pengusaha lain juga ikut berdesak-desakan ingin mendekat ke Presiden.



Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan jumlah pengusaha asing di Bali memang tak sedikit. Mereka dianggap sebagai pengusaha lokal setelah tinggal 183 hari di Indonesia. Kebanyakan mereka bergerak di bidang usaha hiburan.



Adapun dalam sosialisasi tax amnesty ini, ujar Ken, ada 50 pengusaha asing yang diundang. Semua pengusaha itu antusias mendengarkan penjelasan langsung Jokowi tentang tax amnesty. "Karena di negara asal mereka tidak ada tax amnesty," tutur Ken tanpa menyebutkan dari mana saja pengusaha-pengusaha itu berasal.



Presiden diagendakan berada di Bali selama dua hari. Selain mensosialisasi tax amnesty, Jokowi hari ini dijadwalkan nonton bareng semifinal pertandingan sepak bola AFF Cup 2016 antara tim nasional Indonesia dan Vietnam. Acara itu bakal diikuti masyarakat Bali.



Esok pagi, Presiden direncanakan membuka Bali Democracy Forum IX di Bali International Convention Center (BICC). Dalam acara tersebut, akan hadir pula mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan.



Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi diagendakan menyaksikan pertandingan babak final Kejuaraan Pencak Silat Dunia sekaligus menutup Pencak Silat for the World: The 17th World Championship & Festival di Gelanggang Olahraga Lila Bhuana, Kota Denpasar.



