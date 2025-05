TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alhilal Hamdi mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas ihwal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Kalau diperpanjang, syaratnya apa? Kalau diputus, ya, sudah biarkan Freeport segera cabut," katanya dalam forum diskusi “Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport” di Cikini, Minggu, 25 Oktober 2015.



Alhilal mengatakan pemerintah tidak sejalan dalam menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memiliki pandangan berbeda.



Sudirman Said setuju perusahaan tambang asal Amerika tersebut memperpanjang kontrak. Sedangkan Rizal menolak rencana perpanjangan tersebut. Jika Freeport ingin memperpanjang, Rizal memberikan syarat perusahaan itu menaikkan royalti sebesar 6 persen.



Bukannya berunding, Sudirman dan Rizal malah saling mencemooh lewat media. "Rizal Ramli itu kan Menko, ESDM seharusnya bicara sama dia. Kok, mereka hanya bicara pada media, saling mengkritik. Itu kan tidak sehat," ujar Alhilal.



Menurut dia, sudah waktunya staf kepresidenan turun tangan untuk mendudukkan persoalan lintas menko ini. "Ini seharusnya tugas Mas Teten (Kepala Staf Kepresidenan) untuk menyambung. Kalau tidak, ya, harus kembali kepada Presiden," tutur praktisi pertambangan ini.



Sebelumnya, Rizal Ramli melontarkan kritik pedas kepada Sudirman Said. Ia menilai Sudirman keblinger karena tidak mengikuti aturan pemerintah terkait dengan perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia.



MAYA AYU PUSPITASARI