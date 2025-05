TEMPO.CO, Karawang - Presiden Joko Widodo hari ini akan melakukan panen padi jenis baru, Varietas IPB 3S dan IPB 4S. Padi jenis ini merupakan padi yang dihasilkan teknologi yang dikembangkan Institut Pertanian Bogor.



Padi jenis ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan padi jenis biasa. Produktivitas padi varietas IPB-3S mencapai 13,4 ton per hektare gabah kering panen atau setara dengan 9,4 ton per hektare gabah kering giling.



Padi jenis ini akan dikembangkan di lahan 100 ribu hektare tahun ini. Jika padi tersebut ditanam di lahan 2 juta hektare per tahun, tambahan produksi bisa mencapai 6 juta ton gabah kering giling per tahun.



Panen akan dilakukan di Desa Cikarang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Acara panen rencananya dimulai pukul 09.30. Jokowi dijadwalkan tiba di Karawang sekitar pukul 09.00.



Dalam acara panen tersebut, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto. Hingga kini, Presiden maupun para menteri belum terlihat di lokasi acara.



ANANDA TERESIA