Jumlah Wisatawan Asing ke Bali Sempat Jeblok, Ini Langkah Garuda

Pernyataan Pahala menanggapi pemberitaan sebelumnya soal Komite China DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Chandra Salim, yang mengkonfirmasi bahwa sekitar 30 rute penerbangan langsung reguler dan carter dari kota-kota di Cina ke Bali setiap hari sudah dihentikan sementara. Pemberhentian penerbangan itu karena status travel ban yang dikeluarkan Pemerintah Cina sebelumnya.