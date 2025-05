TEMPO.CO, Jakarta - Proyek National Capital Integrated Coastal Developmetn (NCICD) atau yang lebih dikenal sebagai tanggul raksasa tahap B dan C mendapat sinyal positif untuk dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan proyek pengembangan terpadu pesisir ibukota tersebut tahap B dan C mendapatkan bantuan hibah dari Korea Selatan.



Adanya bantuan dari Korea Selatan, Basuki mengakui sekarang pihaknya berani memastikan tahap B dan C dari NCICD akan dilanjutkan. Hibah ini berbentuk kelengkapan data software desain dan data awal persiapan proyek seperti studi kelayakan serta studi Analisis Dampak Lingkungan.



"Pembicaraan terakhir, Pak Jusuf Kalla menyetujui karena adanya hibah dari korea, itu untuk melengkapi data dari fase B dan fase C karena selama ini (desain yang berbentuk) garuda ini dianggap belum siap karena masih belum desain," katanya saat ditemui di Kebon Nanas, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2015.



Saat ini, kata dia, data untuk tahapan B dan C masih berupa data-data awal dan belum lengkap. Dengan keterlibatan Korea, Basuki meyakini proyek NCICD tahap lanjutan ini dapat dimulai lagi dengan melengkapi data-data yang lebih konkret dan diperlukan Dengan demikian pemerintah akan mengumpulkan data awal untuk dievaluasi kembali.



Selain dari data desain, Basuki tidak memungkiri pada tahapan berikutnya Korea Selatan akan membantu proyek tersebut dari segi pendanaan.

Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan dana APBN Rp 150 miliar dari kebutuhan biaya Rp 3 triliun atas pembangunan NCICD tahap A.



"Tanggung jawab saya sementara baru yang peninggian tanggul," katanya. Pembiayaan tahap A NCICD yang berlaku multiyears akan digarap bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan porsi masing-masing 50 persen.



Pembangunan NCICD tahap A berupa peninggian tanggul sepanjang 38 kilometer pada bibir pantai Jakarta dan proyek reklamasi pantai. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan peninggian tanggul akan diperpanjang menjadi 50 kilometer lagi.



Basuki memprediksikan peninggian tanggul ini akan selesai dalam dua tahun mendatang. Sedangkan tahap B adalah pembangunan tembok bergambar garuda di laut dalam. Untuk tahap C ialah pembangunan tahap besar Giant Sea Wall serta pembangunan danau penyimpan dan pompa besar.



ALI HIDAYAT