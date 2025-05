K-Food Fair, Kuliner Halal Ala Korea Hadir di Kasablanka

TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak 19 perusahaan produsen makanan dan minuman dari Korea Selatan siap berekspansi ke Indonesia. Difasilitasi Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) dan didukung oleh aT ( Korean Agro-Fisheries and Food Trade Corporation), mereka menggelar K-Food Fair untuk menjaring calon pembeli di Tanah Air.



Mereka menghidangkan aneka hidangan halal sebagai andalan menjaring calon pembeli. "Kami sadar bahwa 87 persen penduduk Indonesia adalah muslim, untuk itu kami berusaha menyajikan hidangan halal agar dapat dikonsumsi tanpa ragu," kata Jae Su Kim, Presiden Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015.



Tahun ini K-Food Fair Indonesia 2015 terbagi dalam dua bagian di dua lokasi berbeda, yakni acara seminar yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada 16 Oktober 2015 dan acara terbuka yang digelar di Mal Kota Kasablanka Jakarta pada 17-18 Oktober 2015.



Dalam acara yang digelar di Mal Kota Kasablanka, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner bercita rasa khas Korea, mengikuti kelas memasak, hingga menyaksikan pembuatan kimbab raksasa sepanjang 42 meter untuk menandai 42 tahun hubungan Indonesia - Korea.



Tak melulu soal kuliner, pengunjung yang tertarik pada budaya juga dapat menyaksikan pertunjukan bela diri, mencoba pakaian tradisional Hanbook serta mempelajari seni melipat kertas.



PINGIT ARIA