KA Batavia Jurusan Solo-Jakarta Beroperasi Perdana Hari Ini, KAI Daop 6 Yogyakarta: Tiket Terjual 16 Persen

TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mulai mengoperasikan Kereta Api (KA) Batavia jurusan Solo-Jakarta hari ini, Kamis, 6 Februari 2025. Kereta baru yang dijalankan menyusul diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 itu perdana diberangkatkan dari Stasiun Solo Balapan pukul 22.00 WIB malam ini dan akan tiba di Stasiun Gambir besok pagi pukul 07.05 WIB.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan diluncurkannya KA Batavia tersebut bisa menjadi alternatif pilihan bagi pengguna kereta untuk perjalanan dari Kota Solo ke Jakarta pergi-pulang (PP). Hingga Kamis, pukul 11.30 WIB, tiket kereta api itu sudah terjual sebanyak 80 tiket atau sekitar 16 persen dari total kapasitas sebanyak 488 penumpang.

Ia merinci KA Batavia terdiri atas empat rangkaian eksekutif new generation dengan kapasitas per kereta sebanyak 50 tempat duduk dan 4 rangkaian ekonomi new generation dengan kapasitas per kereta sebanyak 72 tempat duduk. Dalam sekali angkut KA Batavia itu dapat membawa 488 penumpang.

"Untuk awal sebagai kereta api baru, sudah termasuk bagus. Data tersebut masih akan bertambah hingga sebelum jam keberangkatan nanti malam," ungkap Krisbiyantoro di Kota Solo, Jawa Tengah hari ini, Kamis.

Ia mengatakan rangkaian eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation pada KA Batavia itu sengaja dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi para penumpang.

"KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen meningkatkan layanan pelanggan. Melalui peluncuran KA Batavia yang merupakan KA baru, kami berharap masyarakat Surakarta dan sekitarnya mendapat banyak pilihan menuju arah Jakarta dengan lebih nyaman," ujarnya.

Pada bulan Februari 2024 ini,Krisbiyantoro mengatakan, KA Batavia akan beroperasi setiap Kamis hingga Minggu dengan keberangkatan awal dari Stasiun Solo Balapan pukul 22.00 WIB dan sampai di Stasiun Gambir pukul 07.05 WIB.

Selama perjalanan, KA akan berhenti di sejumlah stasiun yaitu Solo Balapan - Klaten - Yogyakarta - Kutoarjo - Kebumen - Kroya - Purwokerto - Cirebon - Jatinegara - Gambir.

Jadwal KA Batavia yang dijalankan per 6 Februari 2025:

Solo Balapan: Berangkat pada pukul 22.00

Klaten: Tiba pada pukul 22.24; Berangkat pada pukul 22.26

Yogyakarta: Tiba pada pukul 22.51; Berangkat pada pukul 22.56

Kutoarjo: Tiba pada pukul 23.46; Berangkat pada pukul 00.06

Kebumen: Tiba pada pukul 00.30; Berangkat pada pukul 00.32

Kroya: Tiba pada pukul 01.10; Berangkat pada pukul 01.31

Purwokerto: Tiba pada pukul 01.57; Berangkat pada pukul 02.05

Cirebon: Tiba pada pukul 03.56; Berangkat pada pukul 04.07

Jatinegara: Tiba pada pukul 06.48; Berangkat pada pukul 06.50

Gambir: Tiba pada pukul 07.05