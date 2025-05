Kadin Bahas Kerja Sama Industri Susu dengan AS di Washington

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bertemu The U.S. Dairy Export Council (USDEC) dan National Milk Producers Federation (NMPF) di Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Kamis lalu. Pertemuan ini bertujuan membahas peluang kerja sama dalam pengembangan industri susu di Indonesia. "Intinya, kedua asosiasi ini adalah calon mitra Indonesia untuk memperbanyak bukan hanya impor susu, tetapi juga membangun industri susu di Indonesia," ujar Anindya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 3 Mei 2025.