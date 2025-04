Kadin Dukung Pemerintah Indonesia Bentuk Tim untuk Negosiasi dan Klarifikasi Tuduhan AS

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung pemerintah membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Hal ini sebagai respons AS yang menerapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk Indonesia yang masuk ke negara tersebut.

Seperti diketahui, dalam pidatonya di Gedung Putih pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengklaim sejumlah negara menerapkan tarif tinggi terhadap AS. Salah satunya Indonesia yang jika ditotal mencapai 64 persen. Karena itu, Trump menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

Dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers, AS mengklaim Indonesia telah menaikkan tarif impor secara progresif selama 10 tahun terakhir. Peningkatan tarif terjadi pada berbagai komoditas impor, khususnya barang yang bersaing dengan produk buatan dalam negeri AS.