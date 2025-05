Kadin Gelar Asean G2B Infrastructure Investment Forum

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan menggelar Asean G2B Infrastructure Investment Forum pada 8-11 November 2016. Acara yang digelar dalam rangka Indonesia Infrastructure Week 2016 itu akan membahas tantangan masa depan yang dihadapi Asean dalam tahapan pembangunan proyek infrastruktur, yaitu perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian.



Ketua Kadin Rosan P. Roeslani menyatakan tujuan perhelatan tersebut adalah mendukung agenda infrastruktur pemerintah serta Asean. “Kami ingin mendorong terciptanya hubungan strategis dan kerjasama antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta perusahaan pengembang swasta dan para investor global," ujarnya di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.



Rosan menyebutkan, kebutuhan bagi proyek infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan yang mencapai Rp 5.500 triliun tapi anggaran pemerintah hanya sekitar Rp 1.500 triliun. “Karena itu, penting untuk mengundang investor lokal ataupun asing," katanya. Rosan pun menambahkan, forum ini juga akan berfokus pada Asean Master Plan for Connectivity untuk 15 tahun ke depan senilai US$ 3,3 triliun.



CEO PT Infrastructure Asia, Alan Solow, mengatakan bahwa acara tersebut dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha infrastruktur global, regional, maupun IokaI. Khususnya agar pengusaha memperoleh visibilitas dan akses untuk kesempatan berinvestasi. PT Infrastructure Asia menjadi mitra Kadin dalam menyelenggarakan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum.



Hingga kini, Alan berujar, telah banyak perusahaan global dan institusi finansial yang tertarik untuk bergabung daIam forum tersebut. "Kami terbuka untuk partisipasi dari para pemimpin visioner dan pemimpin pasar yang sesuai dengan agenda dari ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum serta Indonesia Infrastructure Week 2016.”



Rencananya, Indonesia Infrastructure Week 2016 akan dihadiri oleh 350 perusahaan peserta pameran dan 16 ribu pengunjung untuk berkontribusi dalam agenda infrastruktur nasional. Tahun IaIu, Indonesia Infrastructure Week dikunjungi oIeh 13.620 orang, termasuk peserta internasionaI dari 35 negara dan menghasilkan nilai transaksi sekitar US$ 9,6 miIiar.



ANGELINA ANJAR SAWITRI