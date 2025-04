KAI Jual Tiket Lebaran Lagi, Belinya di Sini...

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia kembali menjual tiket KA tambahan untuk Masa Angkutan Lebaran 2017 yang bisa dipesan serentak pada 16 April 2017 mulai pukul 00.01 WIB.



Direktur Komersial dan Teknologi Informasi Kuncoro Wibowo dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 12 April 2017, menyebutkan kapasitas yang tersedia dari 38 perjalanan tambahan ini adalah sebanyak 21.860 kursi per hari.



"Bagi mereka yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, namun belum mendapatkan tiket pada penjualan KA reguler beberapa minggu lalu, kini dapat kembali bersiap-siap untuk melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran," katanya.



Kuncoro mengatakan seluruh tiket KA tambahan ini dijual secara serentak pada 16 April 2017. "Kalau tiket reguler kemarin kita jual dalam jangka waktu beberap hari, untuk tiket KA tambahan ini kita jual serentak seluruhnya di hari yang sama," katanya.



Untuk mengantisipasi membeludaknya lalu lintas pengakses dalam mendapatkan tiket, dia mengatakan KAI telah membagi tiga kanal situs tambahan, yaitu kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id dan tiket3.kereta-api.co.id.



"Masyarakat juga bisa memesan lewat aplikasi pemesanan yang sudah bekerja sama dengan kita, seperti Traveloka, Trivago atau Pegipegi.com," katanya. Dia menegaskan bahwa server KAI tidak mengalami down, termasuk saat penjualan tiket KA reguler pada 24 Maret lalu.



"Yang habis itu di tanggal-tanggal favorit, H-5 atau H-3 dan untuk KA-KA tertentu, seperti Taksaka, untuk penjualan tiket reguler sendiri yang keberangkatan H-10 itu masih ada," udap Kuncoro.



Sementara itu untuk KA reguler yang penjualannya telah dilakukan H-90, KAI menyediakan 333 perjalanan per hari dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 200.154 kursi per hari. Dengan demikian, jumlah total KA reguler dan tambahan selama masa angkutan Lebaran 2017 ini adalah sebanyak 371 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk 222.014 kursi per hari.



Angka ini meningkat 2,1 persen dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu," katanya.



Kuncoro menuturkan kiat-kiat bagi calon penumpang yang akan berburu tiket KA tambahan Lebaran 2017 lewat internet,yakni usahakan agar koneksi internet stabil selama proses pencarian tiket, cari alternatif tanggal atau rute KA, karena KA tambahan Lebaran 2017 akan dilepas bersamaan untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni-6 Juli 2017, misalnya berangkat dari Bandung atau stasiun di kota lainnya.



Kemudian, carilah alternatif tiket terusan, misalnya jika ingin menuju Semarang, dapat memesan tiket dengan rute Stasiun Pasarsenen-Stasiun Tegal untuk kemudian meneruskan dengan KA rute Tegal-Semarang.



Mengakses tiket1.kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id, dan tiket3.kereta-api.co.id, belilah tiket melalui saluran eksternal seperti minimarket-minimarket maupun situs-situs penjualan yang telah bekerja sama dengan PT KAI. "Lalu lintas akan sangat penuh pada menit-menit pertama tiket dirilis, karena itu, cobalah untuk melakukan pemesanan tiket pada pukul 03.00 dini hari," katanya.



Kuncoro menambahkan pada beberapa kasus, beberapa pelanggan berhasil memesan tiket pada menit-menit awal, namun tidak segera melakukan pembayaran maksimal tiga jam setelah pemesanan sehingga tiket hangus dan kembali tersedia di situs.



Terakhir, cek berkala di situs penjualan atau kontak senter, karena jika ada yang batal atau belum bayar setelah tiga jam maka tiket tersebut akan muncul kembali.

