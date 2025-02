KAI: KA Batavia Resmi Beroperasi, Alternatif Baru Rute Jakarta-Solo

“Kami berharap KA Batavia dapat memenuhi kebutuhan transportasi pelanggan yang praktis, nyaman, dan terjangkau. Kereta ini menggunakan rangkaian campuran generasi terbaru yang terdiri dari empat kereta eksekutif Stainless Steel New Generation dengan kapasitas 50 kursi per kereta serta empat kereta ekonomi Stainless Steel New Generation dengan kapasitas 72 kursi per kereta,” ujar Anne dalam keterangan resmi Kamis, 6 Februari 2025.