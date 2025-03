Kapan Trading Halt Pernah Diberlakukan BEI?

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance, Andry Satrio Nugroho, mencatat bahwa trading halt baru terjadi sejak 2020 akibat guncangan indeks oleh pandemi Covid-19. Ia mengamati bahwa kondisi ini selalu muncul dalam situasi ketidakpastian tinggi, yang kali ini lebih dipengaruhi faktor domestik, meskipun pasar saham Asia tetap positif.