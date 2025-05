TEMPO.CO, Jakarta - Pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin, 23 Maret 2015, harga minyak dunia kembali turun. Penurunan disinyalir disebabkan oleh pernyataan Arab Saudi pada akhir pekan lalu yang enggan memangkas produksi minyak.



Keputusan mempertahankan produksi diambil Arab Saudi untuk mempertahankan pangsa pasar melawan negara-negara non-OPEC, seperti Amerika Serikat dan Rusia, yang meningkatkan produksi minyaknya.



“Kami sudah berunding untuk menurunkan produksi dengan negara-negara non-OPEC, tapi gagal,” ujar Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali al-Naimi, seperti dilansir kantor berita Reuters.



Naimi menolak tudingan yang menyebutkan merosotnya harga minyak semata-mata disebabkan oleh OPEC. Musababnya, total pangsa produksi minyak OPEC hanya 30 persen dari total produksi minyak yang ada di dunia.



“Semua pihak harus berpartisipasi jika ingin mengendalikan harga minyak,” tutur Naimi. Harga minyak dunia jenis Brent Crude Oil turun US$ 53 sen menjadi US$ 54,79 per barel. Sedangkan harga WTI turun US$ 58 sen menjadi US$ 45,99 per barel.



ANDI RUSLI