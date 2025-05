Kasus Penarikan Obat, Investor Lepas Saham Kalbe Farma

TEMPO.CO, Jakarta -Analis Reliance Securities, Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah mengatakan kasus penarikan obat anestesi Buvanest Spinal dan Asam Tranexamat Generik, keluaran PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) mempengaruhi minat investor pada saham emiten perusahaan farmasi tersebut.



Investor khawatir hal itu bakal berdampak negatif bagi kinerja keuangan perusahaan farmasi tersebut. Mereka memilih melepas kepemilikan saham tersebut sementara waktu. “Dalam kondisi tersebut, panic selling memang wajar terjadi,” katanya kepada TEMPO.



Lanjar menjelaskan, bagi setiap emiten, sentimen negatif memang cenderung memicu aksi jual. Alasannya, sentimen negatif akan mengancam penurunan kinerja keuangan di masa mendatang, sehingga membuat investor khawatir potensi profit dari kepemilikan saham bakal berkurang.



Namun demikian, menurut Lanjar, prospek saham KLBF tetap sangat menarik. Pasalnya, dengan produk farmasi yang cukup variatif, penarikan dua obat tersebut dinilai takkan terlalu menganggu prospek bisnis yang dimiliki KLBF. “Penarikan dua obat yang bukan produk umum, tentu takkan menganggu bisnis KLBF,” sambungnya.



Secara teknikal, harga saham KLBF pada level Rp 1.800-an per lembar saham juga dianggap Lanjar sesuai dengan ekspektasi pasar. Alasannya, titik resisten KLBF dalam jangka pendek memang berada pada kisaran level 1.870 – 1.880 per lembar saham. “Secara teknikal, tak jauh dari target price,” tuturnya.



Pada perdagangan hari ini, saham KLBF memang cenderung tertekan. Hingga pukul 15.30 WIB, saham KLBF terkoreksi 5 poin (0,3 persen) ke level Rp 1.805 per lembar saham. Dengan nilai perdagangan sebesar Rp 157 miliar, KLBF menjadi salah satu saham yang mencatatkan kerugian terbesar (Top 10 losers).



Senin, 16 Februari 2015 lalu, seiring dengan koreksi IHSG sebesar 0,91 persen, saham KLBF juga anjlok 70 poin (3,74 persen) menjadi Rp 1.800 per lembar saham. Lanjar mensinyalir aksi jual tersebut juga berkaitan dengan aktivitas penarikan obat yang dilakukan KLBF.



