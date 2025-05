TEMPO.CO, Jakarta - Thierry de Longuemar, Vice President Finance dan Risk Management Asian Development Bank, mengungkapkan, di Asia, 800 juta orang tidak memiliki akses listrik, 600 juta tidak memiliki akses air bersih, dan 1,6 miliar tidak punya fasilitas sanitasi yang baik.



“Hingga 2020, dibutuhkan investasi sebesar US$ 8 triliun. Indonesia sendiri membutuhkan sebesar US$ 570 miliar,” kata Longuemar dalam acara konferensi internasional dengan tema "Access Asia-Making Connection" yang diselenggarakan oleh HSBC dan Asia House di London, Kamis, 26 Februari 2015, waktu setempat. Konferensi ini dihadiri Duta Besar RI untuk Inggris Hamzah Thayeb, Duta Besar Kamboja, serta sekitar 200 peserta lain.



Menurut Longuemar, tantangan di bidang infrastruktur yang dihadapi negara-negara Asia sangat besar. Indonesia, misalnya, diperkirakan kehilangan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 3-4 persen karena kekurangan infrastruktur.



Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto mengungkapkan, pemerintah Indonesia, yang dipimpin Presiden Joko Widodo, telah mengalokasikan dana subsidi bahan bakar minyak yang dialihkan ke sektor-sektor produktif, salah satunya infrastruktur.



“Alokasi untuk infrastruktur itu terjadi kenaikan cukup besar, yakni 250 persen dibanding alokasi dana APBN tahun sebelumnya,” kata Luky.



Menurut Luky, pemerintah Indonesia hanya sanggup membiayai kurang dari 50 persen dari total proyek infrastruktur di Nusantara. Karena itu, pemerintah membutuhkan pihak swasta untuk mengerjakan sisanya.



Seusai acara, Luky menjelaskan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 1.000 triliun per tahun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah berharap mendapat Rp 400-500 triliun pembiayaan dari swasta, baik murni maupun dalam bentuk private public partnership.



Pada 2015, menurut Luky, pemerintah akan menyelesaikan tender dari proyek pilot infrastruktur sebanyak empat-lima proyek, di antaranya jalan tol di Sulawesi dan Kalimantan serta jalur kereta ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan total nilai Rp 20 triliun.



Menurut Luky, dengan adanya peningkatan alokasi dana infrastruktur yang besar, pemerintah tinggal menghadapi tantangan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan, misalnya dengan mengubah kebijakan pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya agen pengadaan swasta bisa terlibat, seperti yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Juga kemudahan dalam pembebasan tanah,” ujar Luky.



Sementara itu, Chairman HSBC Group Douglas Flint mengatakan salah satu faktor penting dari pertumbuhan Asia adalah struktur demografinya.



Menurut Flint, dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan infrastruktur meningkat. “Meningkatnya infrastruktur akan menambah produktivitas, mendorong interkoneksi, sehingga negara-negara di dunia menjadi saling bergantung,” ujar Flint.



VISHNU JUWONO (LONDON)