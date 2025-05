Kata Pengamat Ekonomi Indonesia Sudah Lampu Merah

TEMPO.CO , Jakarta: Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih mengatakan pertumbuhan ekonomi quartal to quartal telah dua kali mengalami minus berturut-turut. Kuartal keempat tahun 2014 minus 2,1 persen dan kuartal pertama tahun ini minus 0,18 persen.



Menurut dia, jika kondisi ini berlangsung sekali lagi maka Indonesia memasuki masa resesi secara textbook. Ini artinya ekonomi melambat di bawah garis 0 persen.



"Ini tidak lagi lampu kuning, tapi lampu merah. Apa perlu kita minus 3 kali baru diperbaiki, enggak usah menunggu bahaya lagi," katanya kepada Tempo, Ahad 5 Mei 2015.



Lana menambahkan, pertumbuhan ekonomi secara kuartal lebih realistis dibanding year on year karena lebih menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Anjloknya ekonomi dua triwulan berturut-turut ini perlu diwaspadai pemerintah.



Dia berkata, ekonomi mengalami penurunan sejak Bank Indonesia mengumumkan BI rate tahun 2013 yang didesain untuk memperlambat ekonomi. Namun perlambatan ekonomi menjadi lebih dalam karena ada gangguan dalam konsumsi masyarakat, seperti kenaikan harga barang-barang yang di antaranya adalah tarif bahan bakar minyak (BBM )dan elpiji.



Untuk memperbaiki kondisi ini, kata dia, langkah yang paling realistis adalah pemerintah harus memperbaiki konsumsinya. Yakni, dengan cara mengontrol pengeluarannya sendiri.



Lana mencontohkan dengan mempercepat realiasasi penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur. "Itu yang bisa dikontrol secara langsung."



Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan sebenarnya pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh 5 persen tanpa campur tangan pemerintah. Saat ini pertumbuhan sektor industri mencapai 3,87 persen. "Pemerintah enggak hanya tidur tetapi ngerecokin," katanya.



Enny menambahkan, bentuk gangguan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yang ikut memperlemah sektor konsumsi adalah kenaikan harga BBM dan elpiji. Kenaikan tersebut membuat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat anjlok.



Selain itu adanya high cost economy yang menyebabkan kinerja sektor riil turun. Diantara high cost tersebut adalah, suku bunga yang tinggi, mahalnya biaya transportasi dan logistik, kenaikan upah dan depresiasi rupiah. "Itu semua menjadi tekanan dunia usaha kita," katanya.



ALI HIDAYAT