TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington, Selandia Baru, giat menggandeng investor. Salah satu upaya mereka mendongkrak invstasi di Indonesia adalah menggelar forum bisnis dengan tema "Doing Business with Indonesia: Trade and Investment Opportunities" di Auckland, Selandia Baru.



Sebagai upaya promosi investasi dan ekspor, forum yang dihadiri 40 pengusaha Selandia Baru ini menghadirkan Direktur Indonesian Investment Promotion Centre Sri Moertiningroem dan Direktur Indonesian Trade Promotion Centre Ruth J. Samaria sebagai pembicara utama, demikian siaran pers KBRI Wellington yang diterima di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015.



Selain itu, empat pengusaha Selandia Baru memaparkan kisah sukses dalam melakukan bisnis dengan Indonesia.



Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Jose Tavares, menjelaskan bahwa hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Selandia Baru selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan stabil sebesar 3,25 persen.



Pada semester I 2015, investasi Selandia Baru di Indonesia mencapai enam proyek senilai lebih dari US$ 14 juta.



"Investasi Selandia Baru di Indonesia di antaranya di sektor industri makanan, perdagangan, peralatan transportasi, hotel, dan restoran," kata Sri.



Sri juga menawarkan sejumlah peluang investasi, termasuk di bidang infrastruktur dan pertanian.



Selain memaparkan potensi peningkatan perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru yang cukup besar, di antaranya ekspor alas kaki dan tekstil, Ruth Samaria memanfaatkan kehadiran para pengusaha Selandia Baru untuk mempromosikan Trade Expo Indonesia 2015, yang akan berlangsung pada 21-25 Oktober 2015.



Sebanyak empat pengusaha Selandia Baru berkesempatan membagi pengalaman berbisnis di Indonesia, yang meliputi perusahaan teknologi energi, produsen kertas tisu, busana dan aksesori, serta minyak bumi dan gas.



Para pengusaha mengakui adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Namun Indonesia tetap merupakan negara yang dinilai menjanjikan untuk melakukan investasi ataupun perdagangan.



ANTARA