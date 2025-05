Ke Bali, Jokowi Urus Tax Amnesty dan Nobar Piala AFF

TEMPO.CO, Bali - Dua hari ke depan, agenda Presiden Joko Widodo tampaknya akan padat. Hari ini, Rabu, 7 Desember 2016, setelah memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jokowi bertolak ke Bali. Salah satu agenda Presiden adalah mensosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah masuk periode kedua.



"Bali merupakan provinsi terakhir dalam agendanya untuk mensosialisasi amnesti pajak periode II setelah Makassar dan Balikpapan beberapa waktu lalu," ujar Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Bey Machmudin, Rabu, 7 Desember 2016.



Sosialisasi tax amnesty oleh Jokowi akan dimulai pada pukul 16.30 Wita di Bali Nusa Dua Convention Center. Dalam sosialisasi tersebut, Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.



Baca: Jenderal Iriawan Blakblakan Soal Skenario Tersangka Makar



Seusai sosialisasi tax amnesty, Jokowi akan menonton semifinal pertandingan sepak bola AFF Cup 2016 antara tim nasional Indonesia dan Vietnam. Jika tak ada halangan, Presiden akan menonton pertandingan itu bersama warga Bali.



Esok pagi, Jokowi direncanakan membuka Bali Democracy Forum IX di Bali International Convention Center (BICC). Dalam acara tersebut, akan hadir pula mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan.



Terakhir, sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi diagendakan menyaksikan pertandingan babak final Kejuaraan Pencak Silat Dunia sekaligus menutup Pencak Silat for the World: The 17th World Championship & Festival di Gelanggang Olahraga Lila Bhuana, Kota Denpasar.



ISTMAN M.P.