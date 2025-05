Kebangkitan Saham Apple Angkat Bursa Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Kebangkitan kembali harga saham Apple dan perusahaan-perusahaan perminyakan pada Senin, 16 Mei 2016, waktu setempat membantu mengangkat harga saham-saham di bursa Amerika Serikat.



Seperti dilansir kantor berita AFP, harga saham Apple naik 3,7 persen di tengah berita bahwa investor miliarder Warren Buffett mengambil kepemilikan saham raksasa teknologi itu sekitar US$ 1 miliar.



Saham-saham yang terkait dengan minyak seperti Marathon Oil dan Halliburton harganya masing-masing meningkat 4,3 persen dan 2,9 persen karena harga minyak ditutup di posisi tertinggi sepanjang 2016 setelah Goldman Sachs mengatakan pasar minyak dalam defisit pasokan dalam jangka pendek.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 175,39 poin (1 persen) menjadi berakhir di posisi 17.710,71. Indeks S&P 500 naik 20,05 poin (0,98 persen) ditutup di level 2.066,66. Sedangkan indeks komposit Nasdaq bertambah 57,78 poin (1,22 persen) menjadi 4.775,46.



Anacor Pharmaceuticals, sebuah perusahaan bioteknologi di California, melonjak 57,2 persen karena berita bahwa perusahaan tersebut mencapai kesepakatan untuk dibeli raksasa farmasi Pfizer senilai US$ 5,2 miliar. Pfizer yang terdaftar di Dow naik 0,6 persen.



Yahoo! naik 2,7 persen menyusul laporan bahwa Buffett sedang mendukung tawaran dari sebuah konsorsium investasi untuk memperoleh aset-aset inti Yahoo!.



Maskapai penerbangan Delta Air naik 3,4 persen karena mengumumkan akan memangkas rencana pertumbuhan penerbangan dan menunda pengiriman empat pesawat Airbus A350 untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan menyusutnya pendapatan. United Continental, induk perusahaan United Airlines, naik 1,7 persen, sementara American Airlines melonjak 1,9 persen.



Produsen gas alam Memorial Resource Development maju 3,1 persen setelah sepakat diakuisisi Range Resources senilai US$ 4,4 miliar. Saham Range jatuh 10,3 persen. Sedangkan peretail Home Depot dan Wal-Mart naik 1,7 persen menjelang rilis laporan laba pekan ini. Para peretail lain harga sahamnya juga menguat menjelang pengumuman laba, termasuk Best Buy, Lowe, dan Target.



