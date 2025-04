Kebijakan Tarif Impor Trump Bakal Sebabkan Aset Kripto Tertekan dan Sulit Diprediksi

Ibrahim mengatakan nilai Bitcoin makin sulit diprediksi setelah adanya pengumuman tarif impor AS ke sejumlah negara mitra dagang termasuk Indonesia. “Bitcoin kemungkinan akan terus mengalami fluktuasi dan akan turun ke level terendahnya di US$ 75 ribu. Karena dampak perang dagang yang diberlakukan AS tak sesuai harapan investor aset kripto,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Kamis, 3 April 2025.

Berdasarkan data Trading Economics, harga emas terpantau menembus US$ 3.164 per troy ons pada Kamis pagi, 3 April 2025 pukul 06.45. Ibrahim memaparkan ada kemungkinan besar harga emas dunia bisa menembus US$ 3.600 per troy ons.