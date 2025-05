Kebijakan yang akan Berubah Dampak Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS

2. Penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk AS

Langkah penyesuaian bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS sebelumnya sempat disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Keuangan (KSSK). Tarif bea impor sebelumnya disinggung sebagai Hambatan perdagangan yang dikeluhkan AS tertuang dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR).