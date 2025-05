TEMPO.CO, Jakarta - Meski tingkat konsumsi daging sapi Indonesia masih rendah, tapi kebutuhan daging sapi nasional mencapai ratusan ribu ton per tahun karena jumlah populasi yang besar.



Hal tersebut dikatakan Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (PSDLH) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faizul Ishom, Jumat, 6 November 2015.



Menurut dia, pemenuhan kebutuhan daging nasional harus menjadi salah satu prioritas utama yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, swasembada daging sapi untuk ketahanan pangan nasional dinilai masih jauh dari harapan. Di sisi lain, pemberdayaan potensi daerah yang bisa menjadi penghasil daging sapi masih memerlukan berbagai aspek dukungan agar bisa lebih optimal.



Faizul memaparkan, konsumsi daging sapi orang Indonesia hanya 2,2 kilogram per kapita per tahun dan masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Argentina yang konsumsi dagingnya mencapai 55 kilogram per kapita per tahun, Brasil 40 kilogram per kapita per tahun, dan Jerman 40-45 kilogram per kapita per tahun. Sementara Singapura dan Malaysia15 kilogram per kapita per tahun.



Berdasarkan penelitian dari Univeristas Gadjah Mada dan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO), diperkirakan pada 2015 untuk konsumsi daging sapi naik mencapai 2,56 kg per kapita per tahun, maka jumlah total kebutuhan daging nasional akan mencapai 653 ribu ton atau setara dengan 3.657 ribu ekor sapi.



Di sisi lain, angka produksi dari peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406 ribu ton atau setara dengan 2.339.000 ekor sapi. Sehingga, masih ada sekitar 1.318.000 ekor sapi yang harus diimpor, yang umumnya didatangkan dari Australia.



Direktur Eksekutif APFINDO Djoni Liano menuturkan database yang ada saat ini masih bersifat sektoral. Selama ini yang menjadi perhitungan adalah kebutuhan daging dihitung secara nasional bukan berdasarkan kebutuhan di tiap daerah.



Di samping itu, menurut dia, swasta memerlukan dukungan dan insentif dari pemerintah terutama terkait dengan penyediaan lahan untuk meningkatkan skala usaha. Karena jika hal ini terus diabaikan, maka pemenuhan daging sapi selalu saja diselesaikan dengan cara importasi dari luar.



BISNIS