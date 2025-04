Kekhawatiran Indef soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor

Namun langkah Prabowo ini tidak luput dari kritik. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengingatkan bahwa rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor bisa membawa risiko besar bagi perekonomian nasional jika tak disertai pengawasan ketat.