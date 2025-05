TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan sepakat membentuk badan usaha milik daerah bersama khusus untuk mengelola kawasan blok migas di sekitar Pulau Sebuku. Kawasan ini terletak di perbatasan kedua provinsi tersebut.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan BUMD khusus itu akan mengelola participating interest (PI) sebesar 10 persen. Pengelolaan kawasan migas telah bertahun-tahun menjadi masalah di kedua di wilayah tersebut.



"Biasanya situasi begini sulit. Tapi, ketika bicara rakyat, tidak ada yang sulit. Bertahun-tahun ini menjadi masalah, dengan iktikad baik kedua belah pihak selesai," katanya di Istana Wakil Presiden, Rabu, 25 Maret 2015.



Dia menyarankan membentuk usaha BUMD ramping karena operasi pelaksanaannya dikerjakan kontraktor dan supervisinya dilakukan SKK Migas. Saham yang dimiliki pemerintah daerah berbentuk ownership agar keuntungannya mengalir ke kas daerah.



Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan di kawasan migas ini terdapat satu wilayah kerja yang sudah beroperasi dan delapan wilayah yang masih eksplorasi. Potensi minyak di kawasan ini sebesar 94 juta barel minyak per hari dan gas sebanyak 99 juta kaki kubik per hari. Menurut dia, kawasan blok ini membutuhkan waktu 7-18 tahun untuk dieksploitasi.



ALI HIDAYAT