Kemedag Teken MoU dengan Kementerian BUMN untuk Pembinaan UMKM Masuk Pasar Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perdagangan menandatangi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memasuki pasar ekspor. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya mengatakan kerja sama dua kementerian ini bertujuan untuk melancarkan pemasaran produk UMKM ke manca negara. "Kami mempunyai target ekspor untuk UMKM di 33 negara dan khususnya untuk di tahun 2025 ini sebesar US$ 18,84 miliar," kata Roro di Kementerian Perdagangan pada Senin, 24 Februari 2025. Bila dikonversikan dengan nilai tukar US$ 1sebesar Rp 16,311, maka target ekspor itu setara dengan Rp 307 triliun.