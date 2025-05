TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan penambahan kapasitas listrik sebanyak 42.967 megawatt pada periode 2015-2019. Untuk mempercepat realisasi rencana ini, Kementerian menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN (Persero).



"Harga patokan tertinggi ditetapkan, sehingga mempersingkat proses negosiasi dan memberi kewenangan kepada PLN untuk bernegosiasi dengan lebih fleksibel," kata Menteri Energi Sudirman Said di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Ciracas, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca:Cara Sofyan Basir Danai Listrik 35 Ribu Megawatt )



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Jarman mengatakan harga patokan tertinggi ditetapkan berdasarkan jenis energi pembangkit dan kapasitas pembangkit listrik. Tarif tertinggi ini berkisar pada US$ 6,31-11,82 sen per kilowatt-hour (kWh).



Sebagai contoh, harga listrik dari PLTU mulut tambang dengan kapasitas 100 megawatt US$ 8,2 sen per kWh dan dengan kapasitas 150 megawatt US$ 7,65 sen per kWh. Sedangkan harga pembelian tertinggi listrik PLTU non-mulut tambang adalah US$ 8,43 sen per kWh untuk kapasitas 100 megawatt dan US$ 7,84 sen per kWh untuk kapasitas 150 megawatt.



Jarman mengatakan harga pembelian tertinggi akan berubah jika asumsi harga energi primer naik menurut asumsi pemerintah. (Baca:Jokowi: Percuma Energi Berlimpah tapi Listrik Biarpet)



Beleid baru ini juga memungkinkan PLN melakukan penunjukan langsung dalam pembelian listrik. Pemilihan langsung dilakukan untuk diversifikasi energi ke pembangkit non-bahan bakar minyak dan penambahan kapasitas pembangkitan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat.



Namun, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penunjukan langsung ini, PLN harus melibatkan agen pengadaan independen. "Keberadaan independent procurement agent (IPP) sangat penting untuk membantu PLN menguji tuntas pengembang yang ada. Ini akan menjadi faktor pembangkit listrik yang dikerjakan IPP akan tepat waktu, tidak lagi seperti yang sebelumnya," kata Jarman.



BERNADETTE CHRISTINA



Terpopuler:

Pemeran Mahar Film Laskar Pelangi Meninggal di Kos

Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas

Budi Gunawan Bukan Juara, Siapa Peraih Adhi Makayasa 83?

Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter