Kementerian Pekerjaan Umum Tak Bisa Terapkan WFA Meski Anggaran Dipangkas Rp 81,38 Triliun, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah mengatakan kementeriannya tidak bisa menerapkan work from home (WFH) maupun work from anywhere (WFA) untuk mendukung kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya, pekerjaan Kementerian PU umumnya merupakan kerja-kerja lapangan.