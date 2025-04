Kena Tarif Impor AS, Pemerintah Coba Alihkan Ekspor ke Eropa

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertimbangkan Uni Eropa dan Inggris sebagai alternatif tujuan ekspor menyikapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat ini, barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup kelapa sawit dan turunannya, peralatan elektronik, dan aparel. Total nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 2023 sendiri mencapai US$ 27,9 miliar atau terbesar kedua setelah Cina.

Sementara itu berdasarkan data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia dan Uni Eropa pada 2024 mencatatkan nilai surplus sebesar US$ 4,5 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa mirip seperti ke Amerika, utamanya minyak kelapa sawit dan turunannya.

Rencananya, kata Fajarini, Kementerian Perdagangan akan meyakinkan para eksportir untuk mengalihkan tujuannya dari Amerika Serikat ke Uni Eropa dan Inggris. Adapun nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2024 mencapai nilai US$ 17,3 miliar, tumbuh 4,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara nilai impor Uni Eropa adalah US$ 12,8 miliar dengan tren penurunan 9,12 persen.

12 Negara Bagian AS Gugat Tarif Impor Trump

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke Inggris pada 2023 mencapai US$ 2,86 miliar berdasarkan data The Observatory of Economic Complexity (OEC). Barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke Inggris adalah nickel-matte.