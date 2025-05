Kenapa Harga Bahan Pokok di Pasar Ciputat Masih Melambung?

TEMPO.CO, Jakarta - Para pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, masih memberlakukan harga kebutuhan pokok sama ketika menjelang Lebaran. Harga bahan pokok yang relatif tinggi itu, seperti cabai merah keriting dan cabai rawit merah sekitar Rp 50 ribu per kg dan kentang Rp 22 ribu per kilogram.



Untuk bawang merah Rp 45 ribu per kg, bawang putih Rp 49 ribu per kg, tomat Rp 19 ribu per kg, wortel Rp 20 ribu per kg, bawang bombai Rp 19.500 per kg, dan sayuran masih lebih mahal Rp 2.500-3.000 dari harga normalnya.



Mamat Rahmat, pedagang di Pasar Ciputat, mengatakan harga bahan pokok hampir sama dengan sepekan menjelang Idul Fitri karena pasokan belum lancar. “Stok masih terbatas dan pedagangnya juga belum semua berjualan," ujar Mamat, Senin, 11 Juli 2016.



Menurut dia, diperkirakan harga bahan pokok akan kembali normal mulai pekan depan setelah seluruh pedagang dan pasokan lancar. Selain jumlah pedagang yang sedikit, waktu berjualan pun singkat, mulai pukul 05.30 sampai pukul 10.00 WIB.



“Suasana pasar mulai berangsur ramai jika dibandingkan dengan pada hari kedua dan ketiga setelah Lebaran, walaupun menurut saya belum seluruh pedagang berjualan lagi, baru sekitar 80 persen pedagang,” kata Muliani, salah satu pembeli di Pasar Ciputat.



BISNIS.COM