TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder dunia, George Soros, dikabarkan telah menjual sahamnya di perusahaan e-commerce terbesar di Cina, Alibaba.



Saham Soros di perusahaan milik Jack Ma itu telah tergerus dan kini tinggal 60 ribu lembar atau senilai US$ 4,88 juta (sekitar Rp 67,6 miliar). Ini jauh merosot dibanding posisi saham Soros pada Maret lalu senilai US$ 370 juta (sekitar Rp 5,12 triliun).



Kinerja saham Alibaba yang terus merosot pasca-pencatatan saham (listing) di bursa New York pada September lalu sepertinya mempengaruhi keputusan Soros melego sahamnya. Saham Alibaba sempat mencatat rekor tertinggi pada November tahun lalu, tapi terus merosot hingga 37 persen.



Pekan lalu, kalangan analis menyoroti kinerja triwulanan Alibaba yang lesu. Hasil kerja triwulan terakhir menunjukkan pertumbuhan yang paling lambat dalam tiga tahun terakhir. Alibaba mencatat penurunan pendapatan 28 persen dalam tiga tahun terakhir menjadi US$ 3,2 miliar.



Manajer investasi global ini juga melepas sahamnya di perusahaan mesin pencari asal Cina, Baidu. Namun belum diketahui alasan Soros melepas sahamnya di Baidu. Di sisi lain, ia membeli saham Time Warner dan Facebook.



BBC NEWS|SETIAWAN ADIWIJAYA