Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur transportasi kereta api ringan atau light rail transit (LRT) lintas pelayanan Cibubur-Cawang hingga Senin, 6 Februari 2017, nampak masih jauh dari selesai. Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan LRT Cibubur-Cawang bisa beroperasi pada akhir tahun ini.



Pekerjaan konstruksi LRT dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui penugasan Pemerintah. Dalam penugasannya, Adhi Karya bertanggung jawab membangun konstruksi fisik prasarana pendukung seperti rel, konstruksi lintasan melayang hingga stasiun tempat pemberhentian dan bangunan operasional lainnya.



Berdasarkan pantauan Tempo, pada Senin, 6 Februari 2017, tiang pancang dari beton setinggi 5 meter sudah berdiri kokoh di sisi jalan yang juga tepat bersebelahan dengan jalan tol Jagorawi. Namun, nampak cross beam (balok melintang) jenis U shape pada jalur layangnya belum 100 persen tersambung dengan masing-masing tiang pancang.



Mulai dari Cibubur Junction, melalui sepanjang kawasan Jalan Jambore, Cibubur hingga kawasan Kelapa Dua Wetan, Ciracas di McDonald's Cipayung Jakarta diperkirakan jaraknya mencapai 6 kilometer.



Dengan asumsi per 25 meter terdapat tiang pancang, maka per 100 meter ada empat tiang pancang. Dengan jarak 6 kilometer diperkirakan terdapat sekitar 240 tiang pancang yang mebentang antara Cibubur-Ciracas. Dengan jumlah sekitar 240 tiang itu, diperkirakan sekitar 85 persen cross beam sudah tersambung.



Hampir seluruh area proyek ditutup dinding seng sementara berwarna putih dengan garis melintang warna merah. Saat Tempo masuk dalam area proyek, tidak terlihat atau ditemui satu orang pun yang sedang mengerjakan proyek. Alat berat pun juga sudah tak nampak, yang terlihat hanya tangga-tangga besi menempel disetiap tiang pancang dan sisa semen beberapa karung yang tak dijaga.



Lokasi pembangunan stasiun LRT menurut warga sekitar seharusnya dibangun di sekitar Cibubur Junction. Namun saat Tempo mengelilingi pusat belanja itu beberapa kali belum nampak ada pembangunan apapun. Proses perataan tanah dan pembabatan pohon serta semak belukar untuk membuka lahan terhenti.



Untuk diketahui, Jokowi menjadwalkan jalur LRT Cibubur-Cawang sudah bisa beroperasi pada akhir 2017, sedangkan Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh atas bisa beroperasi pada 2018.



Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.



Terkendalanya pelaksanaan proyek LRT karena masalah pembiayaan membuat pemerintah putar otak mencari solusi. Namun, hingga saat ini, solusi itu belum juga dapat meski pemerintah telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. “Mau kami rapatkan lagi soal skema pembiayaan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat dicegat di Istana Kepresidenan, Senin, 6 Februari 2017.



Berdasarkan peraturan presiden soal LRT, proyek tersebut seharusnya dilaksanakan dengan dana anggaran pendapatan belanja negara. Namun belakangan, diketahui nilai proyek LRT terlalu besar untuk ditanggung APBN sepenuhnya.



Sejauh ini, nilai dari proyek LRT diketahui mencapai puluhan triliun. Untuk LRT di Palembang, Sumatera Selatan, nilainya sekitar Rp12 triliun. Sementara itu, untuk proyek LRT daerah Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi), nilainya ditaksir sekitar Rp22 triliun dan itu baru prasarana saja.



Salah satu kendala anggaran yang tampak adalah pada pembangunan proyek LRT di kawasan Jakarta. Menurut pengembang Jakarta Propertindo, anggaran proyek yang nilainya sekitar Rp 6 triliun untuk Jakarta masih kurang 2 triliun. Walhasil, mereka tengah mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lain meski Perpres menyatakan proyek harus dibiayai APBN.



RICHARD ANDIKA | ISTMAN MP